HALLOWEEN – CHASSEURS DE YOKAI 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy, 21 octobre 2023, Villers-lès-Nancy.

Villers-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Grand parcours d’exposition dans le parc botanique :

Les Yokai ont pris possession du jardin botanique ! Ils vous guideront à travers le parc pour vous faire découvrir des décors asiatiques.. Tout public

Vendredi 2023-10-21 09:00:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. 0 EUR.

100 rue du jardin-botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Large exhibition trail in the botanical park:

The Yokai have taken over the Botanical Gardens! They’ll guide you through the park to show you Asian scenery.

Gran recorrido expositivo en el parque botánico:

Los yokai han tomado el Jardín Botánico Te guiarán por el parque para que descubras los paisajes asiáticos.

Großer Ausstellungsparcours im botanischen Park :

Die Yokai haben den Botanischen Garten in Besitz genommen! Sie werden Sie durch den Park führen und Ihnen asiatische Kulissen zeigen.

Mise à jour le 2023-09-24 par DESTINATION NANCY