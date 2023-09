CONFÉRENCE – INTRODUCTION À LA PHARMACOPÉE CHINOISE – PHILOSOPHIE ET PRÉSENTATION 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy, 13 septembre 2023, Villers-lès-Nancy.

Villers-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Amélia Kabelis, spécialiste en pharmacopée chinoise, témoignera de son parcours et de son savoir.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.. Tout public

Mercredi 2023-09-13 15:00:00 fin : 2023-09-13 . 0 EUR.

100 rue du jardin-botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Amélia Kabelis, a specialist in Chinese pharmacopoeia, will talk about her background and knowledge.

Admission free, subject to availability.

Amélia Kabelis, especialista en farmacopea china, hablará de su carrera y sus conocimientos.

Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

Amélia Kabelis, Spezialistin für chinesische Pharmakopöe, wird über ihren Werdegang und ihr Wissen berichten.

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-09-11 par DESTINATION NANCY