CONCERT – GUEULE DE LOUVE 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy, 20 août 2023, Villers-lès-Nancy.

Villers-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Deux timbres de voix se mêlant à merveille, une guitare solide et surprenante et le duo vous emmène dans son univers lumineux et poétique à la découverte de portraits de femmes. C’est vivant et vibrant.

Chansons électriques et sensuelles en français. Avec Laurence Duchesne au chant lead et Marc Goujot, à la guitare et aux chœurs.

INFOS PRATIQUES

Le dimanche 20 août à 14h30 et 16h30,

Concert de la Compagnie Sayn,

Au théâtre de verdure,

Entrée libre dans la limite des places disponibles.. Tout public

Dimanche 2023-08-20 16:30:00 fin : 2023-08-20 15:15:00. 0 EUR.

100 rue du jardin botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est



With two wonderfully blended vocal timbres and a solid, surprising guitar, the duo takes you on a luminous, poetic journey through portraits of women. Lively and vibrant.

Electric, sensual songs in French. With Laurence Duchesne on lead vocals and Marc Goujot on guitar and backing vocals.

PRACTICAL INFO

Sunday August 20 at 2.30pm and 4.30pm,

Concert by Compagnie Sayn,

At the Théâtre de Verdure,

Free admission, subject to availability.

Dos timbres de voz que se funden maravillosamente, una guitarra sólida y sorprendente y el dúo te adentra en su universo luminoso y poético para descubrir retratos de mujeres. Vivo y vibrante.

Canciones eléctricas y sensuales en francés. Con Laurence Duchesne a la voz principal y Marc Goujot a la guitarra y coros.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Domingo 20 de agosto a las 14.30 y 16.30 h,

Concierto de la Compagnie Sayn,

En el Théâtre de Verdure,

Entrada libre hasta completar aforo.

Zwei Stimmfarben, die sich wunderbar vermischen, eine solide und überraschende Gitarre und das Duo nimmt Sie mit in sein leuchtendes und poetisches Universum, um Frauenporträts zu entdecken. Es ist lebendig und vibrierend.

Elektrische und sinnliche Chansons auf Französisch. Mit Laurence Duchesne am Leadgesang und Marc Goujot an der Gitarre und den Chören.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Am Sonntag, den 20. August um 14.30 Uhr und 16.30 Uhr,

Konzert der Compagnie Sayn,

Im Théâtre de verdure,

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-06-12 par DESTINATION NANCY