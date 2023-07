ANIMATION – CONTES ENCHANTÉS AU JARDIN 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy, 13 août 2023, Villers-lès-Nancy.

Villers-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Les Contes Enchantés du jardin, sont un florilège de contes musicaux et de chansons autour de la nature, de l’eau et de l’écologie et de l’Asie.

En fixe ou en déambulation, on peut y entendre un accordéon diatonique et une guitare.. Tout public

Dimanche 2023-08-13 14:00:00 fin : 2023-08-13 16:00:00. 0 EUR.

100 rue du jardin botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Les Contes Enchantés du jardin is a collection of musical tales and songs about nature, water, ecology and Asia.

A diatonic accordion and a guitar can be heard on stage or on the road.

Les Contes Enchantés du jardin es una colección de cuentos y canciones musicales sobre la naturaleza, el agua, la ecología y Asia.

Se puede escuchar un acordeón diatónico y una guitarra en el escenario o deambulando por el jardín.

Les Contes Enchantés du jardin, sind eine Sammlung von musikalischen Geschichten und Liedern rund um die Natur, das Wasser, die Ökologie und Asien.

Im Festspielhaus oder auf einer Wanderung sind ein diatonisches Akkordeon und eine Gitarre zu hören.

Mise à jour le 2023-06-12 par DESTINATION NANCY