CONCERT – LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Villers-lès-Nancy, 24 juin 2023

Villers-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Dirigé par Sylvie Villedary, l’orchestre de MusicaVillers, composé d’une vingtaine d’instrumentalistes (vents, cordes, piano) proposera un programme qui comprendra des extraits du Carnaval des Animaux de Camille Saint Saëns, de la musique américaine comme Sur un Marché persan de Albert Ketelbey, ou encore des danses anglaises et écossaises, mais aussi du répertoire plus classique comme La truite de Frantz Schubert.

En première partie, se produira un ensemble à cordes, issu lui aussi de l’école de musique et dirigé par Patrice Villedary, avec un programme de danses irlandaises notamment.

INFOS PRATIQUES

Le samedi 24 juin à 15h00,

Concert de MusicaVillers,

Au théâtre de verdure,

Entrée libre dans la limite des places disponibles.. Tout public

100 rue du jardin botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Conducted by Sylvie Villedary, the MusicaVillers orchestra, made up of some twenty instrumentalists (winds, strings, piano), will offer a program featuring excerpts from Camille Saint Saëns?s Carnaval des Animaux, American music such as Albert Ketelbey?s Sur un Marché persan, and English and Scottish dances, as well as more classical repertoire such as Frantz Schubert?s La truite.

In the first half, a string ensemble, also from the music school and directed by Patrice Villedary, will perform a program of Irish dances.

PRACTICAL INFO

Saturday, June 24 at 3:00 pm,

MusicaVillers concert,

At the théâtre de verdure,

Free admission, subject to availability.

Dirigida por Sylvie Villedary, la orquesta de MusicaVillers, compuesta por una veintena de instrumentistas (vientos, cuerdas y piano), ofrecerá un programa con fragmentos del Carnaval des Animaux de Camille Saint Saëns, música americana como Sur un Marché persan de Albert Ketelbey, y danzas inglesas y escocesas, así como repertorio más clásico como La truite de Frantz Schubert.

En la primera parte, un conjunto de cuerda, también de la escuela de música y dirigido por Patrice Villedary, interpretará un programa de danzas irlandesas.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Sábado 24 de junio a las 15.00 h,

Concierto de MusicaVillers,

En el Théâtre de Verdure,

Entrada gratuita sujeta a disponibilidad.

Das von Sylvie Villedary geleitete Orchester von MusicaVillers, das aus etwa 20 Instrumentalisten (Bläser, Streicher, Klavier) besteht, wird ein Programm anbieten, das Auszüge aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint Saëns, amerikanische Musik wie Sur un Marché persan von Albert Ketelbey oder englische und schottische Tänze, aber auch eher klassisches Repertoire wie Die Forelle von Frantz Schubert umfasst.

Im ersten Teil tritt ein Streicherensemble auf, das ebenfalls aus der Musikschule hervorgegangen ist und von Patrice Villedary geleitet wird, mit einem Programm vor allem aus irischen Tänzen.

PRAKTISCHE INFOS

Am Samstag, den 24. Juni um 15.00 Uhr,

Konzert von MusicaVillers,

Im grünen Theater,

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

