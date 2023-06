EXPOSITION – FLOWER POWER 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy, 5 mai 2023, Villers-lès-Nancy.

« Face à la matérialité numérique des images et à leur circulation, certaines ont décidé de faire acte de résistance. C’est par la végétation, les arbres et les plantes qu’elles ont trouvé une nouvelle substance. Les images s’accrochent, elles vivent par symbiose avec le végétal. Elles sont le nouveau drapeau d’un territoire qui n’existe pas encore, les images flottent dans l’air pour montrer leur désir de liberté. »

À partir de ce court texte, un groupe d’étudiants du 1er cycle de l’École nationale supérieure d’art de Nancy a travaillé en relation avec le Jardin botanique Jean-Marie Pelt pendant une semaine en workshop, en associant des travaux en dessin et en photographie. Cette session intensive leur a permis de développer un ensemble de projets singuliers avec la contrainte forte d’une présentation en extérieur de projets imprimables sur supports souples ou rigides.

Les travaux réalisés reflètent les questionnements contemporains vis-à-vis de la nature et de sa représentation, que ce soit en créant par exemple un bouquet de fleurs en voie d’extinction, en questionnant la migration des végétaux, en associant une forme florale au concept mexicain nahuatl in xochitl in cuicatl (la fleur, le chant), en interrogeant les modes de représentation du végétal dans notre société contemporaine.

Les projets seront dispersés dans les espaces extérieurs du jardin botanique, chacun des travaux ayant été pensé par rapport à un espace précis.

Avec Nermany Nicolas, Mélyssa Level, Lucas Gomes, Léa Droxler, Élisa Lejus , Jéhane Talams, Juliette Harau, Éléonore Corcelle, Josée Ghoussoub, Elias Galindo-Lopez et Laurie Collinet.

Parc du Jardin Botanique – Accès libre. Tout public

Vendredi 2023-05-05 à 09:30:00 ; fin : 2023-11-06 18:00:00. 0 EUR.

100 rue du jardin-botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est



« Faced with the digital materiality of images and their circulation, some have decided to act in resistance. Through vegetation, trees and plants, they have found a new substance. The images cling on, living in symbiosis with the vegetation. They are the new flag of a territory that doesn’t yet exist, the images floating in the air to show their desire for freedom. »

Based on this short text, a group of undergraduates from Nancy?s École nationale supérieure d?art worked with the Jean-Marie Pelt Botanical Garden during a week-long workshop, combining drawing and photography. This intensive session enabled them to develop a series of singular projects, with the strong constraint of an outdoor presentation of printable projects on flexible or rigid supports.

The work reflects contemporary questions about nature and its representation, whether by creating a bouquet of flowers on the verge of extinction, questioning the migration of plants, associating a floral form with the Mexican concept of nahuatl in xochitl in cuicatl (flower, song), or questioning the ways in which plants are represented in contemporary society.

The projects will be scattered throughout the outdoor spaces of the botanical garden, each work having been conceived in relation to a specific space.

With Nermany Nicolas, Mélyssa Level, Lucas Gomes, Léa Droxler, Élisa Lejus , Jéhane Talams, Juliette Harau, Éléonore Corcelle, Josée Ghoussoub, Elias Galindo-Lopez and Laurie Collinet.

Parc du Jardin Botanique – Free admission

« Frente a la materialidad digital de las imágenes y su circulación, algunos han decidido actuar en resistencia. A través de la vegetación, los árboles y las plantas, han encontrado una nueva sustancia. Las imágenes se aferran a las plantas, viven en simbiosis con ellas. Son la nueva bandera de un territorio que aún no existe, las imágenes flotan en el aire para mostrar su deseo de libertad »

A partir de este breve texto, un grupo de estudiantes universitarios de la École nationale supérieure d’art de Nancy trabajó durante una semana en un taller con el Jardín Botánico Jean-Marie Pelt, combinando dibujo y fotografía. Esta sesión intensiva les dio la oportunidad de desarrollar una serie de proyectos únicos, todos los cuales debían presentarse al aire libre en soportes flexibles o rígidos.

Las obras reflejan cuestiones contemporáneas sobre la naturaleza y su representación, ya sea creando un ramo de flores en vías de extinción, cuestionando la migración de las plantas, asociando una forma floral con el concepto mexicano de náhuatl in xochitl in cuicatl (la flor, la canción), o cuestionando las formas en que se representan las plantas en la sociedad contemporánea.

Los proyectos estarán repartidos por las zonas exteriores del jardín botánico, y cada obra habrá sido concebida en relación con un espacio específico.

Con Nermany Nicolas, Mélyssa Level, Lucas Gomes, Léa Droxler, Élisa Lejus , Jéhane Talams, Juliette Harau, Éléonore Corcelle, Josée Ghoussoub, Elias Galindo-Lopez y Laurie Collinet.

Parc du Jardin Botanique – Entrada gratuita

« Angesichts der digitalen Materialität von Bildern und ihrer Verbreitung haben einige Bilder beschlossen, Widerstand zu leisten. Durch die Vegetation, die Bäume und Pflanzen haben sie eine neue Substanz gefunden. Die Bilder bleiben hängen, sie leben in Symbiose mit den Pflanzen. Sie sind die neue Flagge eines Territoriums, das noch nicht existiert, die Bilder schweben in der Luft, um ihren Wunsch nach Freiheit zu zeigen. »

Ausgehend von diesem kurzen Text arbeitete eine Gruppe von Studenten des 1. Zyklus der École nationale supérieure d’art de Nancy in Verbindung mit dem Botanischen Garten Jean-Marie Pelt eine Woche lang in einem Workshop, wobei sie zeichnerische und fotografische Arbeiten miteinander verbanden. Diese intensive Sitzung ermöglichte es ihnen, eine Reihe von einzigartigen Projekten zu entwickeln, mit der starken Einschränkung, dass die Projekte im Freien präsentiert werden mussten und auf flexiblen oder starren Trägern gedruckt werden konnten.

Die realisierten Arbeiten spiegeln die zeitgenössischen Fragen in Bezug auf die Natur und ihre Darstellung wider, sei es, dass sie beispielsweise einen Strauß vom Aussterben bedrohter Blumen kreieren, die Migration der Pflanzen hinterfragen, eine Blumenform mit dem mexikanischen Konzept nahuatl in xochitl in cuicatl (die Blume, der Gesang) verbinden oder die Darstellungsweisen der Pflanze in unserer zeitgenössischen Gesellschaft hinterfragen.

Die Projekte werden über die Außenbereiche des Botanischen Gartens verstreut sein, wobei jede Arbeit in Bezug auf einen bestimmten Raum gedacht wurde.

Mit Nermany Nicolas, Mélyssa Level, Lucas Gomes, Léa Droxler, Élisa Lejus , Jéhane Talams, Juliette Harau, Éléonore Corcelle, Josée Ghoussoub, Elias Galindo-Lopez und Laurie Collinet.

Park des Botanischen Gartens – Freier Zugang

