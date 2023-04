Sortie nature : Les oiseaux migrateurs du cap de la Hève 100 Rue du Carrousel, 14 octobre 2023, Sainte-Adresse.

Sortie nature animée par le Groupe Ornithologique Normand.

En octobre, quand les conditions météorologiques sont réunis, des milliers de pinsons survolent le cap de la Hève, avec en toile de fond l’estuaire de la Seine.

Rendez-vous, parking du phare de la Hève, 100-102 rue du Carrousel, à Sainte-Adresse.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html.

2023-10-14 à 09:00:00 ; fin : 2023-10-14 . .

100 Rue du Carrousel

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie



Nature outing led by the Groupe Ornithologique Normand.

In October, when the weather conditions are right, thousands of finches fly over the Cap de la Hève, with the Seine estuary in the background.

Meeting point, parking lot of the Hève lighthouse, 100-102 rue du Carrousel, in Sainte-Adresse.

Reservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Excursión por la naturaleza dirigida por el Groupe Ornithologique Normand.

En octubre, cuando las condiciones meteorológicas lo permiten, miles de pinzones sobrevuelan el Cap de la Hève, con el estuario del Sena como telón de fondo.

Punto de encuentro, aparcamiento del faro de la Hève, 100-102 rue du Carrousel, Sainte-Adresse.

Reservas: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Naturausflug unter der Leitung der Groupe Ornithologique Normand.

Im Oktober, wenn die Wetterbedingungen stimmen, überfliegen Tausende von Finken das Cap de la Hève vor der Kulisse der Seine-Mündung.

Treffpunkt, Parkplatz des Leuchtturms von La Hève, 100-102 rue du Carrousel, in Sainte-Adresse.

Reservierung: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Mise à jour le 2023-03-21 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité