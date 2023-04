Sortie nature : Balade découverte en pleine conscience 100 Rue du Carrousel, 3 juin 2023, Sainte-Adresse.

Sortie nature animée par l’association pour le Développement de la Sophrologie et de la Méditation.

Découverte des panoramas du site avec un nouveau regard, entre ville et mer. Marcher, respirer, sentir… s’ouvrir à tous nos sens le temps d’une balade méditative (balade non silencieuse).

Rendez-vous, parking du phare de la Hève, 100-102 rue du Carrousel, à Sainte-Adresse.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html.

2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-03 . .

100 Rue du Carrousel

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie



Nature outing led by the Association for the Development of Sophrology and Meditation.

Discover the panoramas of the site with a new look, between city and sea. Walk, breathe, feel… open to all our senses during a meditative walk (not silent walk).

Meeting point, parking lot of the Hève lighthouse, 100-102 rue du Carrousel, in Sainte-Adresse.

Reservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Salida a la naturaleza dirigida por la Asociación para el Desarrollo de la Sofrología y la Meditación.

Descubra los panoramas del lugar con una nueva perspectiva, entre la ciudad y el mar. Camina, respira, huele… abre todos tus sentidos durante un paseo meditativo (no un paseo silencioso).

Punto de encuentro, aparcamiento del faro de Hève, 100-102 rue du Carrousel, Sainte-Adresse.

Reservas: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Naturausflug unter der Leitung der Association pour le Développement de la Sophrologie et de la Méditation (Verein zur Entwicklung von Sophrologie und Meditation).

Entdecken Sie die Panoramen des Ortes mit einem neuen Blick, zwischen Stadt und Meer. Gehen, atmen, riechen… sich während eines meditativen Spaziergangs all unseren Sinnen öffnen (nicht stiller Spaziergang).

Treffpunkt: Parkplatz des Leuchtturms von La Hève, 100-102 rue du Carrousel, in Sainte-Adresse.

Reservierung: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Mise à jour le 2023-03-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité