Soirée dansante 100 Rue des Maréchaux Buxy, samedi 9 mars 2024.

Buxy Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Organisée par l’association « Ouvrez le Bal », cette soirée dansante s’adresse à tous les amoureux de la danse. Du Rock au Tango, en passant par la danse en ligne et les danses latines, les danseurs auront de quoi se satisfaire, grâce à une heureuse collaboration entre un orchestre de Jazz, les Swing Brothers, et un DJ qui maîtrise parfaitement ses manettes : Gilles Bonnamour.

Par leur nom, les Swing Brothers revendiquent leur « fraternité » dans la musique jazz qu’ils pratiquent depuis des années à l’intérieur de diverses formations régionales. Ces sept jazzmen qui se disent amoureux des beaux thèmes de la musique New Orleans, ont créé un répertoire influencé par Sidney Bechet et des orchestres de légendes comme Claude Luter et les Haricots Rouges.

Quant au DJ GIL, alias Gilles Bonnamour, les habitués des dancings de la région connaisse bien sa dextérité et sa créativité. Grâce à sa large culture musicale, il a toujours le bon morceau de musique au bon moment.

100 Rue des Maréchaux Salle des fêtes

Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



