Balades théâtrales : le jour où j’ai remué 100 Rue des Faucheroux Montluçon, 2 septembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Alors que la balade théâtrale Le Noyé du Cher de Charlotte Lagrange nous faisait découvrir les rues de Montluçon autrement, les Îlets créent une autre pièce dans l’espace public, adressée cette fois aux jeunes de 8 à 13 ans..

2023-09-02 fin : 2023-09-19 . .

100 Rue des Faucheroux Parc des Ilets

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



While Charlotte Lagrange?s theatrical stroll Le Noyé du Cher gave us a new way of discovering the streets of Montluçon, Les Îlets are creating another play in the public space, this time aimed at young people aged 8 to 13.

La gira teatral Le Noyé du Cher, de Charlotte Lagrange, nos dio una nueva forma de explorar las calles de Montluçon, y ahora Les Îlets crean otra obra en el espacio público, esta vez para jóvenes de 8 a 13 años.

Während der Theaterspaziergang Le Noyé du Cher von Charlotte Lagrange uns die Straßen von Montluçon auf andere Weise entdecken ließ, kreieren die Îlets ein weiteres Stück im öffentlichen Raum, das sich dieses Mal an Jugendliche zwischen 8 und 13 Jahren richtet.

Mise à jour le 2023-08-21 par OTI Vallée du Coeur de France