♪♫ Concert de l’An neuf de Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais 100 Rue de la République Sens, 13 janvier 2024, Sens.

Sens Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 17:00:00

fin : 2024-01-13

.

L’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais est très heureux de vous convier à son désormais traditionnel concert de l’an neuf.

Avec cette année, la participation exceptionnelle d’Éric Lacrouts, violon solo de l’Orchestre National de Paris et soliste international et de Yannick Thépault, clarinettiste international.

L’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais est une association qui rassemble un Orchestre d’Harmonie, une école de musique, une fanfare de rue – le « Senon Street Band », et un orchestre de jazz – le « Senon Jazz Band ». Composée d’amateurs issus de tous milieux, elle est une association intergénérationnelle avec des membres de 8 à 70 ans. Elle est présidée par Olivier Dupré et dirigée depuis novembre 2022 par David Riva. L’orchestre est classé en division « Supérieur ». L’école de musique de l’harmonie propose l’enseignement des instruments à vent et percussions constitutifs d’un orchestre d’harmonie ainsi que des cours de « Formation musicale Instrumentale ».

Directeur de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Sens depuis Novembre 2022, David Riva est

trompette solo de l’Orchestre d’Harmonie de la Préfecture de Police de Paris depuis 1998 et

professeur de trompette au Conservatoire de Paris depuis 2012.

.

100 Rue de la République Grands salons de l’hôtel de ville

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Sens et Sénonais