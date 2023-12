Portes ouvertes 100 Rue de la Croix du Dan Barretaine Catégories d’Évènement: Barretaine

Jura Portes ouvertes 100 Rue de la Croix du Dan Barretaine, 24 décembre 2023, Barretaine. Barretaine Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 11:00:00

fin : 2023-12-24 16:00:00 . Retrouvez tous nos produits pour vos repas de fêtes et cadeaux et venez partager un verre de l’amitié ! Fromages, rhumes/punchs, bières, bûches glacées, … .

100 Rue de la Croix du Dan Sensations simples

Barretaine 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-15 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA Détails Catégories d’Évènement: Barretaine, Jura Autres Code postal 39800 Lieu 100 Rue de la Croix du Dan Adresse 100 Rue de la Croix du Dan Sensations simples Ville Barretaine Departement Jura Lieu Ville 100 Rue de la Croix du Dan Barretaine Latitude 46.82102 Longitude 5.71095 latitude longitude 46.82102;5.71095

100 Rue de la Croix du Dan Barretaine Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barretaine/