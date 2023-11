Animation Musicale – DJ LA BREIZHCOTEQUE 100 Rue de Brest Plouescat Catégories d’Évènement: Finistère

Plouescat Animation Musicale – DJ LA BREIZHCOTEQUE 100 Rue de Brest Plouescat, 2 décembre 2023, Plouescat. Plouescat,Finistère .

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

100 Rue de Brest Casino Partouche de Plouescat

Plouescat 29430 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-11-20 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouescat Autres Lieu 100 Rue de Brest Adresse 100 Rue de Brest Casino Partouche de Plouescat Ville Plouescat Departement Finistère Lieu Ville 100 Rue de Brest Plouescat latitude longitude 48.65244;-4.1933

100 Rue de Brest Plouescat Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouescat/