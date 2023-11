Atelier : Chacun ses goûts 100 Rue David d’Angers Le Havre, 29 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le Muséum pose ses valises à la Fabrique de Sanvic pour un atelier basé sur l’observation et le toucher !

Herbivore, carnivore, omnivore… chaque espèce animale à son propre régime alimentaire. Certains préfèrent les feuilles, d’autres les graines, d’autres encore ne se nourrissent que de viande. Il y en a même qui mangent des excréments ! C’est sûr, tous les goûts sont dans la nature.

Pendant l’atelier, nous observerons de près la bouche, les dents ou le bec de certains animaux australiens pour essayer de deviner quels sont leurs mets préférés.

De 6 à 9 ans – Durée : 1h

Lieu : Fabrique de Sanvic

Gratuit, réservation obligatoire

A la réservation, n’indiquez que le nombre d’enfants présents et non les adultes accompagnants..

2023-11-29 14:00:00 fin : 2023-11-29 . .

100 Rue David d’Angers Fabrique de Sanvic

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



The Museum sets up shop at the Fabrique de Sanvic for a workshop based on observation and touch!

Herbivore, carnivore, omnivore? each animal species has its own diet. Some prefer leaves, others seeds, still others eat only meat. Some even eat excrement! All tastes are catered for.

During the workshop, we’ll take a close look at the mouths, teeth and beaks of some of Australia’s animals, and try to guess which foods they prefer.

Ages 6 to 9 – Duration: 1h

Location: Fabrique de Sanvic

Free, booking essential

When booking, please indicate only the number of children present, not the number of accompanying adults.

El Museo estará en la Fabrique de Sanvic para un taller basado en la observación y el tacto

Herbívoro, carnívoro, omnívoro… cada especie animal tiene su propia dieta. Algunas prefieren las hojas, otras las semillas, otras sólo comen carne. Algunas incluso comen excrementos Hay para todos los gustos.

Durante el taller, observaremos de cerca la boca, los dientes y el pico de algunos animales australianos para intentar adivinar cuáles son sus alimentos favoritos.

De 6 a 9 años – Duración: 1 hora

Lugar: Fabrique de Sanvic

Gratuito, imprescindible reservar

Al hacer la reserva, indique sólo el número de niños presentes y no el número de adultos acompañantes.

Das Museum stellt seine Koffer in der Fabrique de Sanvic für einen Workshop auf, der auf Beobachtung und Berührung basiert!

Pflanzenfresser, Fleischfresser, Allesfresser? Jede Tierart hat ihre eigene Ernährungsweise. Manche bevorzugen Blätter, andere Samen und wieder andere ernähren sich nur von Fleisch. Es gibt sogar Tiere, die Kot fressen Die Natur hat eben alle Geschmäcker.

Während des Workshops schauen wir uns die Münder, Zähne und Schnäbel einiger australischer Tiere genau an und versuchen zu erraten, was sie am liebsten essen.

Von 6 bis 9 Jahren – Dauer: 1 Std

Ort: Fabrique de Sanvic (Fabrik)

Kostenlos, Reservierung erforderlich

Geben Sie bei der Reservierung nur die Anzahl der anwesenden Kinder und nicht die begleitenden Erwachsenen an.

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche