THE MIX 100 Rue aux Arènes Metz, 13 décembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

La Grande Région est riche d’une offre événementielle diversifiée, moderne et atypique, pourtant, elle n’avait pas encore un rendez-vous d’affaires digne de ses ambitions. The MIX sera la réponse attendue, tant pour les professionnels désireux de présenter leurs offres que pour les organisateurs d’événement à la recherche de nouveaux horizons. » Hugo Remm – Directeur général adjoint de Metz Evénements, responsable du salon The MIX

Les professionnels de l’événementiel se retrouveront à Metz Congrès Robert Schuman pour découvrir de nouvelles destinations, renforcer leurs réseaux et imaginer de nouveaux événements au cœur de la Région Grand Est, du Luxembourg, de la Wallonie et de la Sarre.

– Pour les exposants, The MIX sera une opportunité rare de présenter leurs offres à des visiteurs et Top Décideurs venus spécialement pour découvrir leur territoire !

– Pour les visiteurs, The MIX sera le rendez-vous de référence pour s’ouvrir à de nouveaux horizons en découvrant les destinations et acteurs de la filière événementielle des 4 frontières.. Adultes

Jeudi 2023-12-13 08:00:00 fin : 2023-12-13 08:00:00. 0 EUR.

100 Rue aux Arènes

Metz 57000 Moselle Grand Est



The Grande Région boasts a diverse, modern and atypical range of events, yet it has never before had a business meeting worthy of its ambitions. The MIX will be the answer we’ve been waiting for, both for professionals wishing to present their offerings, and for event organizers looking for new horizons. » Hugo Remm ? Deputy General Manager of Metz Evénements, responsible for The MIX trade show

Event industry professionals will gather at Metz Congrès Robert Schuman to discover new destinations, strengthen their networks and imagine new events in the heart of the Grand Est region, Luxembourg, Wallonia and Saarland.

– For exhibitors, The MIX will be a rare opportunity to present their products and services to visitors and top decision-makers who have come especially to discover their region!

– For visitors, The MIX will be the benchmark event for opening up new horizons by discovering the destinations and players in the 4-border event industry.

La Gran Región cuenta con una oferta de eventos diversa, moderna y atípica, pero nunca ha tenido un encuentro empresarial a la altura de sus ambiciones. El MIX será la respuesta esperada, tanto para los profesionales deseosos de dar a conocer su oferta como para los organizadores de eventos en busca de nuevos horizontes Hugo Remm ? Director General Adjunto de Metz Evénements, responsable del salón The MIX

Los profesionales de los eventos se darán cita en Metz Congrès Robert Schuman para descubrir nuevos destinos, reforzar sus redes e idear nuevos eventos en el corazón de la Región del Gran Este, Luxemburgo, Valonia y Sarre.

– Para los expositores, el MIX será una ocasión única de presentar sus productos y servicios a los visitantes y a los principales responsables de la toma de decisiones, que han venido especialmente para descubrir su región

– Para los visitantes, el MIX será el evento de referencia para abrirse a nuevos horizontes descubriendo los destinos y los actores de la industria de los eventos a través de las 4 fronteras.

Die Großregion ist reich an einem vielfältigen, modernen und atypischen Veranstaltungsangebot, doch bislang gab es noch kein Geschäftstreffen, das diesen Ambitionen gerecht wurde. The MIX wird die erwartete Antwort sein, sowohl für Fachleute, die ihre Angebote präsentieren möchten, als auch für Veranstaltungsorganisatoren, die auf der Suche nach neuen Horizonten sind. » Hugo Remm ? Stellvertretender Generaldirektor von Metz Evénements, Verantwortlicher der Messe The MIX

Die Fachleute der Veranstaltungsbranche werden sich auf der Messe Metz Congrès Robert Schuman treffen, um neue Reiseziele zu entdecken, ihre Netzwerke zu stärken und neue Veranstaltungen im Herzen der Region Grand Est, Luxemburgs, Walloniens und des Saarlands zu erdenken.

– Für die Aussteller bietet The MIX eine seltene Gelegenheit, ihre Angebote Besuchern und Top-Entscheidern zu präsentieren, die eigens angereist sind, um ihre Region zu entdecken!

– Für die Besucher wird The MIX das Referenztreffen sein, um neue Horizonte zu eröffnen, indem sie die Reiseziele und Akteure der Veranstaltungsbranche der 4 Grenzen entdecken.

Mise à jour le 2023-06-26 par AGENCE INSPIRE METZ