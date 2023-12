Initiation Chant, Danse, Qigong, Biodanza et Automassage à la Médiathèque 100 Rue André Mellenne Venette Catégories d’Évènement: Oise

Venette

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19

fin : 2024-01-20 . Vendredi 19 janvier 2024 17h30 – 18h15 : Atelier chant avec Lara

(Enfants 7-10ans – Gratuit) 18h30 – 19h30 : Atelier chant avec Lara

(Ados + 11 ans et Adultes – Gratuit) 19h30 – 20h30 : Initiation Danse avec Natacha

(Ados +12 ans et Adultes – Gratuit) Samedi 20 janvier 2024 11h00 – 12h00 : Découverte QiGong avec Isabelle

(Adultes – Gratuit) 14h00 – 15h30 : Découverte Biodanza avec Angélique

(Adultes – Gratuit) 16h00 – 17h00 : Découverte de l’automassage

avec Gaëtane

(Ados +12 ans et Adultes – Gratuit) 0 .

100 Rue André Mellenne

Venette 60280 Oise Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-27

