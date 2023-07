Concert | Appassionata Trio 100 Route du Prieuré Thénac, 16 juillet 2023, Thénac.

Thénac,Dordogne

Les Amis de l’Eglise de Monbos organisent un concert à l’église de Monbos.

Vous y retrouverez le groupe Appassionata Trio composé de Marie-Laure BOUILLON à la flûte traversière, Benoît ROULLAND à la guitare et Callia ROULLAND au violon.

Ces trois artistes joueront G. Gershwin, I. Stravinsky, G. Fauré, M. Legrand et L. Bernstein.

Réservation nécessaire..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

100 Route du Prieuré Eglise de Monbos

Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les Amis de l’Eglise de Monbos are organizing a concert at Monbos church.

The concert will feature the Appassionata Trio: Marie-Laure BOUILLON on flute, Benoît ROULLAND on guitar and Callia ROULLAND on violin.

These three artists will play G. Gershwin, I. Stravinsky, G. Fauré, M. Legrand and L. Bernstein.

Reservations essential.

Los Amigos de la Iglesia de Monbos organizan un concierto en la iglesia de Monbos.

Se trata del Trío Appassionata, compuesto por Marie-Laure BOUILLON a la flauta, Benoît ROULLAND a la guitarra y Callia ROULLAND al violín.

Estos tres artistas interpretarán a G. Gershwin, I. Stravinsky, G. Fauré, M. Legrand y L. Bernstein.

Reserva obligatoria.

Die Freunde der Kirche von Monbos organisieren ein Konzert in der Kirche von Monbos.

Sie werden dort die Gruppe Appassionata Trio antreffen, die aus Marie-Laure BOUILLON an der Querflöte, Benoît ROULLAND an der Gitarre und Callia ROULLAND an der Geige besteht.

Diese drei Künstler werden G. Gershwin, I. Strawinsky, G. Fauré, M. Legrand und L. Bernstein spielen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides