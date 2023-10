Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie 2023 : Martine Auger 100 route de Ventaillac Pern, 14 octobre 2023, Pern.

Pern,Lot

Formation : Ecole Nationale d’art décoratif d’Aubusson (ENAD)

En suivant le fil…..

de la laine d’Aubusson aux sachets de thé, du sisal au chanvre, du papier déchiré, broyé, griffé, coloré, aux fils de coton tissés, noués, entrelacés , les matières originelles faussement éphémères s’opposent et s’allient à la recherche de l’ombre et de la lumière, des rythmes et des matières, c’est l’histoire du fil, l’histoire du textile et de ce qu’il raconte.

Les empreintes, éléments répétitifs, s’insèrent dans les surfaces, des couleurs, des matières dans un rythme alternatif ; c’est l’élaboration d’une écriture des couleurs enchâssant les plans chromatiques des pleins et des vides et la création d’espace de lumière.

Présentation des travaux dans les ateliers..

2023-10-14 11:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00.

100 route de Ventaillac Martine Auger

Pern 46170 Lot Occitanie



Training: Ecole Nationale d?art décoratif d?Aubusson (ENAD)

Following the thread?

from Aubusson wool to tea bags, from sisal to hemp, from torn, crushed, scratched and colored paper to woven, knotted and intertwined cotton threads, deceptively ephemeral original materials clash and combine in the search for light and shadow, rhythms and materials. This is the story of thread, the story of textiles and what they tell.

Imprints, repetitive elements, are inserted into surfaces, colors and materials in an alternating rhythm; this is the elaboration of a writing of colors enshrining the chromatic planes of solids and voids and the creation of spaces of light.

Presentation of work in the workshops.

Formación: Escuela Nacional de Arte Decorativo de Aubusson (ENAD)

¿Siguiendo el hilo?

de la lana de Aubusson a las bolsitas de té, del sisal al cáñamo, del papel rasgado, triturado, rayado y coloreado a los hilos de algodón tejidos, anudados y entrelazados, los materiales originales, engañosamente efímeros, chocan y se combinan en la búsqueda de luces y sombras, ritmos y materiales. Ésta es la historia del hilo, la historia de los tejidos y de lo que cuentan.

Los estampados, elementos repetitivos, se insertan en las superficies, los colores y los materiales en un ritmo alternante; es el desarrollo de una escritura de los colores que consagra los planos cromáticos de los sólidos y los vacíos y la creación de espacios de luz.

Presentación de los trabajos en los talleres.

Ausbildung: Ecole Nationale d’art décoratif d’Aubusson (ENAD)

Dem Faden folgend …

von der Aubusson-Wolle bis zu Teebeuteln, von Sisal bis Hanf, von zerrissenem, zerkleinertem, zerkratztem und gefärbtem Papier bis zu gewebten, geknüpften und verflochtenen Baumwollfäden – die ursprünglichen, scheinbar vergänglichen Materialien stehen sich gegenüber und verbinden sich auf der Suche nach Licht und Schatten, Rhythmen und Materialien, es ist die Geschichte des Fadens, die Geschichte des Textils und dessen, was es erzählt.

Die Abdrücke, sich wiederholende Elemente, fügen sich in die Oberflächen, Farben und Materialien in einem alternativen Rhythmus ein; es ist die Entwicklung einer Farbschrift, die die chromatischen Ebenen von Voll- und Leerstellen einbettet und Lichträume schafft.

Präsentation der Arbeiten in den Ateliers.

