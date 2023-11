Mickey, Minnie et le Père Noël débarquent ! 100 Route de Valence Montélimar, 20 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Un Noël Magique en Perspective. Mickey, Minnie, et le Père Noël s’invitent à Badaboum!.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

100 Route de Valence Badaboum jeux indoor

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A Magical Christmas in Perspective. Mickey, Minnie and Santa invite themselves to Badaboum!

Una Navidad mágica en perspectiva. ¡Mickey, Minnie y Papá Noel se invitan a Badaboum!

Ein magisches Weihnachtsfest in Aussicht. Mickey, Minnie und der Weihnachtsmann laden sich ins Badaboum ein!

Mise à jour le 2023-11-24 par Montélimar Tourisme Agglomération