Halloween 100 route de Valence Montélimar, 31 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Chaque enfant déguisé recevra un sachet de bonbons! Effrayez nous!.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

100 route de Valence Palais des Bonbons, du Nougat et des Souvenirs

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Each child in costume will receive a bag of candy! Give us a scare!

Cada niño disfrazado recibirá una bolsa de caramelos ¡Danos un susto!

Jedes verkleidete Kind erhält eine Tüte mit Süßigkeiten! Erschrecken Sie uns!

