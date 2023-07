Exposition Lego 100 route de Valence Montélimar, 1 janvier 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Avis aux amateurs de Legos, petits et grands, cette exposition est faite pour vous!.

2023-01-01 10:00:00 fin : 2023-12-31 18:30:00. EUR.

100 route de Valence Palais des Bonbons, du Nougat et des Souvenirs

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Notice to Legos lovers, young and old, this exhibition is made for you!

Esta exposición es para los amantes de los Legos, tanto pequeños como mayores

Diese Ausstellung ist für alle Lego-Liebhaber, ob groß oder klein, genau das Richtige!

Mise à jour le 2023-06-30 par Montélimar Tourisme Agglomération