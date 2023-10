Randonnée du Pays de Grignan (Vélo/marche) 100 route de Grillon Taulignan, 14 octobre 2023, Taulignan.

Taulignan,Drôme

Les Cyclos Grignanais vous propose leur traditionnelle randonnée véloroute et marche dans le Pays de Grignan

Circuit Vélo route 35 km, 70km, 95km.

Circuit Marche : 8km, 13km..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

100 route de Grillon salle des Fêtes 100 route de Grillon 26770 TAULIGNAN

Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Les Cyclos Grignanais offer you their traditional cycling and walking tour of the Pays de Grignan

Cycle route: 35km, 70km, 95km.

Walking circuit: 8km, 13km.

Les Cyclos Grignanais proponen su tradicional recorrido en bicicleta y a pie por el Pays de Grignan

Recorrido en bicicleta: 35 km, 70 km, 95 km.

Circuito a pie: 8km, 13km.

Die Cyclos Grignanais bieten Ihnen ihre traditionelle Fahrradtour und Wanderung in der Region Pays de Grignan an

Rundkurs Fahrradroute 35 km, 70km, 95km.

Strecke Wandern: 8km, 13km.

