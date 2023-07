✩ La Terre et la poudre 100 route de Grillon Taulignan Catégories d’Évènement: Drôme

Taulignan ✩ La Terre et la poudre 100 route de Grillon Taulignan, 13 août 2023, Taulignan. Taulignan,Drôme FABLE THÉÂTRALE DE MASQUES – à partir de 12 ans

de Vene Vieitez / Teatro Strappato (Espagne) / mise en scène Vene Vieitez..

MASK THEATER FABLE – ages 12 and up

by Vene Vieitez / Teatro Strappato (Spain) / directed by Vene Vieitez. FÁBULA TEATRAL DE LAS MÁSCARAS – a partir de 12 años

de Vene Vieitez / Teatro Strappato (España) / dirigida por Vene Vieitez. THEATERISCHES MASKENFABEL – Ab 12 J

