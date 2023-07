✩ Alice chez les Merveilles 100 route de Grillon Taulignan, 12 août 2023, Taulignan.

Taulignan,Drôme

SPECTACLE MUSICAL – IMAGINAIRE ET DÉCOUVERTE DU LANGAGE – Jeune public dès 4 ans

Compagnie Luce / Mise en scène: Irène Favier.

2023-08-12 16:00:00

100 route de Grillon Salle des Fêtes

Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



MUSICAL SHOW – IMAGINARY AND LANGUAGE DISCOVERY – Young audience 4 years and up

Compagnie Luce / Director: Irène Favier

ESPECTÁCULO MUSICAL – DESCUBRIMIENTO IMAGINARIO Y LINGÜÍSTICO – Público infantil a partir de 4 años

Compagnie Luce / Dirigido por Irène Favier

MUSIKSPEKTAKEL – IMAGINAIRE UND ENTDECKUNG DER SPRACHE – Junges Publikum ab 4 Jahren

Compagnie Luce / Regie: Irène Favier

