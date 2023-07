✩ Mamie Luger 100 route de Grillon Taulignan, 11 août 2023, Taulignan.

Taulignan,Drôme

CENTENAIRE, FEMINISTE ET SERIAL-KILLEUSE

d’après le roman de Benoît Philippon / Compagnie Ah! / Mise en scène Antoine Herbez.

2023-08-11 18:00:00 fin : 2023-08-11 . .

100 route de Grillon Salle des Fêtes

Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



CENTENARIAN, FEMINIST AND SERIAL-KILLER

based on the novel by Benoît Philippon / Compagnie Ah! / Directed by Antoine Herbez

CENTENARIA, FEMINISTA Y ASESINA EN SERIE

basada en la novela de Benoît Philippon / Compagnie Ah! / Dirigida por Antoine Herbez

HUNDERTJÄHRIGE, FEMINISTIN UND SERIENKILLERIN

nach dem Roman von Benoît Philippon / Compagnie Ah! / Inszenierung Antoine Herbez

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes