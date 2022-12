100% Québec : Safia Nolin + Lou-Adriane Cassidy Saint-Malo, 31 mars 2023, Saint-Malo .

100% Québec : Safia Nolin + Lou-Adriane Cassidy

La Découverte La Nouvelle Vague, Le Club Rue des Acadiens Saint-Malo Ille-et-Vilaine La Nouvelle Vague, Le Club La Découverte

2023-03-31 – 2023-03-31

SAFIA NOLIN

Avec ses chansons à saveur folk sombre, Safia Nolin charme depuis ses débuts et son premier album en 2015 autant la critique que le public. Qu’elle chante ses propres compositions ou des reprises de classiques québécois, l’artiste le fait toujours avec une interprétation qui n’appartient qu’à elle. En plus d’établir un pont entre la scène musicale francophone et le monde artistique anglo-canadien, elle séduit également la France en se produisant en première partie de Lou Doillon et Pomme. Les chansons de cette artiste féministe engagée sont pleines de ses espoirs et de ses blessures, qui leur confèrent une intensité unique et frissonnante !

LOU-ADRIANE CASSIDY vous dit : bonsoir

Née dans une famille d’artiste, Lou-Adriane Cassidy baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. Et ça se sent. Après de nombreuses expériences sur les planches et en studio principalement comme interprète, elle dévoile une proposition bien personnelle, plaisant alliage de chanson française et de pop-folk hybridée. Avec son deuxième album « Lou-Adriane Cassidy vous dit : bonsoir », elle plonge dans un univers plus libre et plus rock, mettant son talent au service de la sensualité et de la jeunesse. Avec son nouveau répertoire, elle convie son public à une rencontre portant sur les multiples facettes de l’intimité, désormais consciente que « dans le fond on peut tout faire » et bien décidée à n’en faire qu’à sa tête, que cela plaise ou non.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo et au Bureau d’Information Touristique de Cancale, Combourg et Dol-de-Bretagne.

