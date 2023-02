100 POUR CENT CORDES VOCALES! Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Herault Regroupant les élèves allant de 7 à 77 ans de la filière voix du Conservatoire Béziers Méditerranée, les chœurs dirigés par Nathalie Alleguède, Marylise Sanchez et Mathieu Bonin, vous invitent à un voyage enchanté! Vous traverserez des époques, des styles et des genres différents pour cette journée dédiée à la voix dans tous ses éclats!

+33 4 99 41 34 80

