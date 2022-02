100 portraits d’ici – Patrice Olivier Alençon, 24 février 2022, Alençon.

2022-02-24 14:30:00 – 2022-05-04 18:00:00 Hôtel du département 27 Boulevard de Strasbourg

Alençon Orne

Les premières rencontres photographiques en noir et blanc de Patrice Olivier ont commencé avec le livre le Cabas Normand, sur les producteurs en circuits courts. Cela a donné lieu à une exposition à l’Hotel du Département en 2018. Ces producteurs cumulent plusieurs métiers ; la production, la transformation et la vente. Certains sont aussi artisans, c’est naturellement qu’il a continué son parcours photographique en éditant le livre Artisans de l’Orne en 2019.

Dans le même temps, depuis 2018, grâce à un partenariat avec le Crédit Mutuel, 25 expositions avec des portraits des producteurs en circuits courts et d’artisans ont été présentées dans le département.

Il a fait le choix du noir et blanc pour une interprétation de la réalité plus personnelle et plus engagée. Cette approche lui a permis de privilégier l’humain, son savoir faire et mettre en avant des passions.

Dans tous ces moments de partage, il a rencontré des personnes animées par une passion, voir pour certains une vocation, professionnelle ou pas. 100 Portraits d’Ici est un condensé de femmes et d’hommes vivant pleinement leurs passions avec bonheur et qui souvent aiment les partager.

+33 2 33 81 60 00 https://culture.orne.fr/art-contemporain

