Paris Espace Cirque Bormann Paris 100 places offertes pour le spectacle du cirque Bormann ! Espace Cirque Bormann Paris Catégorie d’évènement: Paris

100 places offertes pour le spectacle du cirque Bormann ! Espace Cirque Bormann, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. 100 places offertes pour le spectacle du cirque Bormann !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace Cirque Bormann

Le Cirque Bormann offre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 200 places pour assister à sa nouvelle création « Voyage Dans Le Temps ». Découvrez le teaser du spectacle : [[https://www.youtube.com/watch?v=UwLL35Hcbwk](https://www.youtube.com/watch?v=UwLL35Hcbwk)](https://www.youtube.com/watch?v=UwLL35Hcbwk) 100 places pour le samedi 18 septembre et 100 places pour le dimanche 19 septembre 2021. Les inscriptions se font par mail à l’adresse : [[contact@cirquebormann.fr](mailto:contact@cirquebormann.fr)](mailto:[contact@cirquebormann.fr](mailto:contact@cirquebormann.fr)) Merci de renseigner en objet : Journée du Patrimoine Pour tout renseignement : [contact@cirquebormann.fr](mailto:contact@cirquebormann.fr) – 01 43 17 38 59

ENTRÉE SUR INSCRIPTION PAR MAIL (contact@cirquebormann.fr) Objet : Journée du Patrimoine. Nombre de place disponible : 100 pour le samedi 18 et 100 pour le dimanche 19 septembre 2021

À l’occasion des journées du Patrimoine, le Cirque Bormann offre 100 places pour le samedi 18 septembre et 100 places pour le Dimanche 19 septembre 2021 Espace Cirque Bormann 5 rue Lucien Bossoutrot 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace Cirque Bormann Adresse 5 rue Lucien Bossoutrot 75015 Paris Ville Paris lieuville Espace Cirque Bormann Paris