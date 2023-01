100 NAS DU CIRCUIT AUTOMOBILE DE LA SARTHE Cherré-Au Cherré-Au Catégories d’Évènement: Cherré-Au

Sarthe

100 NAS DU CIRCUIT AUTOMOBILE DE LA SARTHE Cherré-Au, 28 mai 2023, Cherré-Au . 100 NAS DU CIRCUIT AUTOMOBILE DE LA SARTHE Commune de Cherré Cherré-Au Sarthe

2023-05-28 – 2023-05-28 Cherré-Au

Sarthe Passage des véhicules historiques dans la commune de Cherré avec un arrêt sur la pelouse de la Borde. Une exposition sur l’automobile aura lieu à la Maison des Associations, en partenariat avec les Offices de Tourisme de La Ferté-Bernard en Perche Emeraude et des Vallées de la Braye et de l’Anille. +33 2 43 93 16 11 Cherré-Au

dernière mise à jour : 2023-01-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Cherré-Au, Sarthe Autres Lieu Cherré-Au Adresse Commune de Cherré Cherré-Au Sarthe Ville Cherré-Au lieuville Cherré-Au Departement Sarthe

Cherré-Au Cherré-Au Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cherre-au/

100 NAS DU CIRCUIT AUTOMOBILE DE LA SARTHE Cherré-Au 2023-05-28 was last modified: by 100 NAS DU CIRCUIT AUTOMOBILE DE LA SARTHE Cherré-Au Cherré-Au 28 mai 2023 Cherré-Au Commune de Cherré Cherré-Au Sarthe sarthe

Cherré-Au Sarthe