100% Montagne à Enveitg La Vignole, 8 août 2021, Enveitg.

100% Montagne à Enveitg

du dimanche 8 août au dimanche 15 août à La Vignole

Passe tes vacances en altitude, pour faire le plein d’oxygène et de grands espaces au cœur des montagnes pyrénéennes. Nous allons te proposer de multiples activités sportives que tu pratiqueras au sein d’un milieu naturel d’exception. Les temps forts du séjour : – Découverte de la faune et de la Flore : la nature et l’environnement montagnard n’auront plus de secrets pour toi. Tu apprendras aussi à te repérer dans l’espace et à observer le paysage. – Escalade et accrobranche : ce sera l’occasion de jouer avec l’équilibre, prendre de la hauteur et travailler ta concentration. Tu devras aussi apprendre à respecter les règles de sécurité et devra te montrer responsable pour pouvoir t’amuser en toute sécurité. – Baignade en lac : du temps de détente pour jouer et nager – Visite du four solaire : une sortie qui va te donner un autre aperçu du développement durable et de la place de l’homme dans son environnement. Au programme seront également prévues des activités artistiques, des veillées et des soirées à thème. Les activités seront organisées par tranche d’âge afin de respecter le rythme de chacun. Alors, prêt.e pour l’aventure ?

670

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

La Vignole La Vignole 66760 ENVEITG Enveitg Pyrénées-Orientales



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T09:00:00 2021-08-08T23:59:00;2021-08-09T00:00:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T23:59:00;2021-08-11T00:00:00 2021-08-11T23:59:00;2021-08-12T00:00:00 2021-08-12T23:59:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T23:59:00;2021-08-14T00:00:00 2021-08-14T23:59:00;2021-08-15T00:00:00 2021-08-15T13:00:00