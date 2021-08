Toulouse Salle Nougaro Haute-Garonne, Toulouse 100 % Marianne Salle Nougaro Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Nouvelle création / Théâtre Peut-on rire avec la laïcité ? Oui, c’est possible ! Après avoir revisité les droits de la femme avec _« Et pendant ce temps, Simone veille ! »_, la troupe du Pompon s’attaque avec humour à la laïcité. Pourquoi ? Parce que la laïcité protège les droits des femmes. D’absurdités en sottises, d’extravagances en perspicacité, trois enseignantes farfelues, aux caractères bien trempés, vont tenter de faire tourner en bourrique Marianne la directrice de l’établissement. Une démonstration laïque ébouriffante à hurler de rire. Une comédie d’Helene Serres et Corinne Berron Avec : Nathalie Portal, Marie Montoya, Jihane Benlahcen, Hélène Serres ### Plus d’infos [Site de la salle Nougaro ](http://www.sallenougaro.com/spip.php?article399) ![]() ### Infos pratiques Vendredi 11 mars à 20h30

De 10 € à 14 €

Culture Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:30:00

