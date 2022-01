100% Marianne Gujan-Mestras, 15 mars 2022, Gujan-Mestras.

100% Marianne Salle des fêtes 1 Place Charles de Gaulle Gujan-Mestras

2022-03-15 21:00:00 – 2022-03-15 Salle des fêtes 1 Place Charles de Gaulle

Gujan-Mestras Gironde Gujan-Mestras

9 9 EUR « 100% Marianne » par la Cie du Pompon. Avec le soutien de l’association Femmes Solidaires – dans le cadre des 50 ans de l’association.

Avec Jihane ben Lahcen, Magali Bonfils, Marie Montoya et Hélène Serres

Vous aviez aimé Et pendant ce temps, Simone Veille !, vous allez vous régaler avec 100% Marianne. Après le droit des femmes, la Troupe du Pompon défend avec le rire, la laïcité à l’école. Que peut-il bien se passer en salle des Profs du collège-lycée Raymond Poulidor ? Bonne question ! En tous cas, on ne s’y ennuie pas avec les trois enseignantes farfelues et la singulière directrice de l’établissement.

100% Marianne, une comédie 100% laïque, 100% Réservation conseillée hilarante !

Réservation conseillée : Service Culturel: 05.57.52.59.31 / info.culture@ville-gujanmestras.fr

Avec le soutien de l’association Femmes solidaires dans le cadre des 50 ans de l’association

« 100% Marianne » par la Cie du Pompon. Avec le soutien de l’association Femmes Solidaires – dans le cadre des 50 ans de l’association.

Avec Jihane ben Lahcen, Magali Bonfils, Marie Montoya et Hélène Serres

Vous aviez aimé Et pendant ce temps, Simone Veille !, vous allez vous régaler avec 100% Marianne. Après le droit des femmes, la Troupe du Pompon défend avec le rire, la laïcité à l’école. Que peut-il bien se passer en salle des Profs du collège-lycée Raymond Poulidor ? Bonne question ! En tous cas, on ne s’y ennuie pas avec les trois enseignantes farfelues et la singulière directrice de l’établissement.

100% Marianne, une comédie 100% laïque, 100% Réservation conseillée hilarante !

Réservation conseillée : Service Culturel: 05.57.52.59.31 / info.culture@ville-gujanmestras.fr

Avec le soutien de l’association Femmes solidaires dans le cadre des 50 ans de l’association

+33 5 57 52 59 31

« 100% Marianne » par la Cie du Pompon. Avec le soutien de l’association Femmes Solidaires – dans le cadre des 50 ans de l’association.

Avec Jihane ben Lahcen, Magali Bonfils, Marie Montoya et Hélène Serres

Vous aviez aimé Et pendant ce temps, Simone Veille !, vous allez vous régaler avec 100% Marianne. Après le droit des femmes, la Troupe du Pompon défend avec le rire, la laïcité à l’école. Que peut-il bien se passer en salle des Profs du collège-lycée Raymond Poulidor ? Bonne question ! En tous cas, on ne s’y ennuie pas avec les trois enseignantes farfelues et la singulière directrice de l’établissement.

100% Marianne, une comédie 100% laïque, 100% Réservation conseillée hilarante !

Réservation conseillée : Service Culturel: 05.57.52.59.31 / info.culture@ville-gujanmestras.fr

Avec le soutien de l’association Femmes solidaires dans le cadre des 50 ans de l’association

Mairie de Gujan-Mestras

Salle des fêtes 1 Place Charles de Gaulle Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2022-01-11 par OT Gujan-Mestras