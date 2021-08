100 m2 de nature | Le Bel Automne Trémargat, 26 octobre 2021, Trémargat.

100 m2 de nature | Le Bel Automne 2021-10-26 14:30:00 – 2021-10-26 Pen ar c’hoat Lac de Kerne Uhel

Trémargat Côtes d’Armor

Animation dans le cadre du Festival Le Bel Automne (de septembre à novembre 2021).

A 14h30 : Animation nature en famille avec Michel Sibéril, animateur nature.

Que peut-on découvrir dans 100 m2 de nature ? Les traces d’animaux, les végétaux dissimulés, des passages et l’évolution du paysage… Ouvrons les yeux et nos sens sur le monde qui nous entoure.

Rendez-vous Base nature et nautique de Kerné Uhel.

5€/pers. Gratuit moins de 7 ans. Durée 1h30.

Réservations au 02 96 29 02 72 ou en ligne www.tourismekreizbreizh.com

Org. Office de Tourisme du Kreiz Breizh

Animation dans le cadre du Festival Le Bel Automne (de septembre à novembre 2021).

A 14h30 : Animation nature en famille avec Michel Sibéril, animateur nature.

Que peut-on découvrir dans 100 m2 de nature ? Les traces d’animaux, les végétaux dissimulés, des passages et l’évolution du paysage… Ouvrons les yeux et nos sens sur le monde qui nous entoure.

Rendez-vous Base nature et nautique de Kerné Uhel.

5€/pers. Gratuit moins de 7 ans. Durée 1h30.

Réservations au 02 96 29 02 72 ou en ligne www.tourismekreizbreizh.com

Org. Office de Tourisme du Kreiz Breizh

dernière mise à jour : 2021-07-30 par