Pour tous – Gratuit Pour jouer en famille ou entre amis ! Espaces ludiques à partager entre amis ou en famille, enfants, parents et grands-parents, faites vos jeux ! Jeux de société, de réflexion, de rapidité, de stratégie, en bois ou traditionnels.. Ce RDV est organisé par la Ludothèque de Pornichet qui vous accueille et vous accompagne pour des parties inoubliables. De 17h à 22h

