L’Explorateur : Les rendez-vous famille – Parenthèse à la Ferme Piân’piâne 100 Lieu-dit Ferme de l’Épine Saint-Vigor-d’Ymonville, 21 juillet 2023, Saint-Vigor-d'Ymonville.

Saint-Vigor-d’Ymonville,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Les rendez-vous famille – Parenthèse à la Ferme Piân’piâne

Au programme de l’après-midi détente en famille : la rencontre avec les ânes de l’association, la visite de la ferme pédagogique, des activités ludiques et reposantes mais aussi un joyeux goûter. Un moment idéal pour se retrouver et créer des souvenirs uniques.

Tout public – Durée : 3h

Tarif : 5€ – Gratuit pour les moins de 3 ans

Réservation obligatoire.

2023-07-21 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-21 17:00:00.

100 Lieu-dit Ferme de l’Épine

Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie



Summer 2023 Explorer – Family events – A break at Piân’piâne Farm

On the program for this relaxing family afternoon: a meeting with the association?s donkeys, a visit to the educational farm, fun and relaxing activities and a happy afternoon snack. An ideal time to get together and create unique memories.

Open to all – Duration: 3h

Price: 5? – Free for children under 3

Reservations required

Verano 2023 Explorer – Eventos familiares – Escapada a la granja Piân’piâne

En el programa de esta relajante tarde en familia: un encuentro con los burros de la asociación, una visita a la granja educativa, actividades divertidas y relajantes y una alegre merienda. Es el momento perfecto para reunirse y crear recuerdos únicos.

Abierto al público en general – Duración: 3 horas

Precio: 5 – Gratis para menores de 3 años

Imprescindible reservar

L’Explorateur Sommer 2023 – Familientermine – Parenthèse à la Ferme Piân’piâne

Auf dem Programm des entspannten Familiennachmittags stehen die Begegnung mit den Eseln des Vereins, der Besuch des pädagogischen Bauernhofs, spielerische und erholsame Aktivitäten, aber auch ein fröhlicher Imbiss. Ein idealer Moment, um sich zu treffen und einzigartige Erinnerungen zu schaffen.

Für alle Altersgruppen – Dauer: 3 Std

Preis: 5 ? – Kostenlos für Kinder unter 3 Jahren

Reservierung erforderlich

