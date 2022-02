100% l’Expo Grande Halle de la Villette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

100% l’Expo Grande Halle de la Villette, 6 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 06 avril 2022 au samedi 30 avril 2022 :

samedi

de 12h00 à 20h00

mercredi, jeudi, vendredi, dimanche

de 12h00 à 19h00

gratuit

Pour sa 4e édition, 100% L’EXPO investit à nouveau le parc de la Villette, des folies à la Grande Halle, pour offrir un panorama exigeant des meilleurs talents de la jeune création artistique française et internationale récemment diplômés. Pensée comme un véritable tremplin professionnel, 100% L’EXPO invite des écoles françaises et internationales pour mettre en lumière une génération émergente d’artistes aux pratiques variées : arts plastiques, performance, arts numériques, cinéma, architecture, stylisme, design, photographie… Vitrine du savoir-faire et de la créativité de la nouvelle génération, 100% se conçoit comme une plateforme interdisciplinaire de la jeune création ainsi qu’un parcours artistique ouvert. Grande Halle de la Villette 211 avenue Jean Jaurès Paris 75019 Contact : https://lavillette.com/programmation/100-l-expo_e1255 Date complète :

