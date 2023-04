100% l’expo 2023 Grand Halle de la Villette Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

100% l’expo 2023 Grand Halle de la Villette, 5 avril 2023, Paris. Le vendredi 14 avril 2023

de 14h00 à 23h00

Le samedi 08 avril 2023

de 14h00 à 23h00

Le jeudi 06 avril 2023

de 14h00 à 23h00

Du mercredi 19 avril 2023 au vendredi 21 avril 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 22h00

Du mercredi 12 avril 2023 au jeudi 13 avril 2023 :

mercredi, jeudi

de 14h00 à 21h00

Du mercredi 05 avril 2023 au dimanche 23 avril 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Rendez-vous incontournable de l’art contemporain consacré à la jeune création, 100% L’EXPO accueille pour cette 5ème édition deux nouvelles écoles et présente une soixantaine d’artistes récemment diplômés. Arts plastiques et numériques, cinéma, design, stylisme ou photographie, l’exposition offre un large panel de pratiques et vise à mettre la lumière sur les enjeux des débuts de carrière. Les week-ends seront l’occasion de rencontres, de performances, d’ateliers et de projections. En collaboration avec les Beaux-Arts de Marseille – INSEAMM, les Beaux-Arts de Paris, l’École de cinéma Kourtrajmé Montfermeil, l’École des Arts Décoratifs, l’École nationale supérieure de création industrielle (ENSCi – Les Ateliers), l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles, l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, La Fémis, la Fondation Culture & Diversité, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains et la Villa Arson. Et aussi Artagon Pantin, Jeunes Critiques d’Art et Mouvement Magazine. Grand Halle de la Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://lavillette.com/

© Guillaume Bihan Christian-Trésor Djoujum

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Grand Halle de la Villette Adresse 211 avenue Jean Jaurès Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Grand Halle de la Villette Paris

Grand Halle de la Villette Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

100% l’expo 2023 Grand Halle de la Villette 2023-04-05 was last modified: by 100% l’expo 2023 Grand Halle de la Villette Grand Halle de la Villette 5 avril 2023 Grand Halle de la Villette Paris Paris

Paris Paris