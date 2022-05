100 km de Millau : 50e édition Saint-Affrique Saint-Affrique Catégories d’évènement: 12400

Boulevard de Verdun et Salle des Fêtes 12400 Saint-Affrique En effet s’il existe une quinzaine de courses de 100 km au niveau national, Millau est de loin la plus importante puisqu’elle réunit chaque année, le dernier week-end de septembre près de 1500 concurrents au départ.

Organisés par le S.O.M. Athlétisme, les 100 km de Millau ont gardé depuis le début les ingrédients qui ont fait leur succès. A commencer par le mode de récompense qui est le même pour le premier comme pour le dernier. A cela s’ajoute une convivialité louée par chaque participant qui se retrouve sur l’ensemble du parcours où les fidèles bénévoles travaillent à rendre l’épreuve moins difficile aux concurrents. https://www.facebook.com/pg/100kmdeMillau/photos/?ref=page_internal

