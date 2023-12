Blind test spécial Disney 100 Impasse de la tuilerie Laveyron, 29 décembre 2023, Laveyron.

Laveyron Drôme

Date :

Début : 2023-12-29 20:00:00

fin : 2023-12-29 22:30:00

Embarquez avec nous pour 2 heures 100% Disney pour ce grand Blind Test spécial sur tous les films d’animation Disney et Pixar.

Jouez par équipe et venez affronter d’autres incollables sur l’univers Disney.

Réservation fortement recommandée..

100 Impasse de la tuilerie Cheers ! Bar du monde

Laveyron 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche