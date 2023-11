Soirée Karaoké 100 Impasse de la tuilerie Laveyron, 9 décembre 2023, Laveyron.

Laveyron,Drôme

Le 9 décembre, c’est notre incontournable Jérôme qui vient chauffer l’intérieur du bar avec une soirée qu’on ne présente plus..

2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 . .

100 Impasse de la tuilerie Cheers ! Bar du monde

Laveyron 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On December 9, Jérôme will be warming up the bar with an unforgettable evening.

El 9 de diciembre, nuestro Jérôme calentará el interior del bar con una velada que no necesita presentación.

Am 9. Dezember ist es unser unumgänglicher Jérôme, der die Bar von innen aufheizt, mit einem Abend, den man nicht mehr vorstellen muss.

