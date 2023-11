Matinée huîtres & crevettes 100 Impasse de la tuilerie Laveyron, 3 décembre 2023, Laveyron.

Laveyron,Drôme

La dernière matinée Huîtres et crevettes de l’année. Accompagnées d’un verre de blanc, les Marennes d’Oléron nous ravissent chaque année..

2023-12-03 11:00:00 fin : 2023-12-03 . .

100 Impasse de la tuilerie Cheers ! Bar du monde

Laveyron 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The last oyster and shrimp morning of the year. Accompanied by a glass of white wine, the Marennes d’Oléron delight us every year.

La última mañana de ostras y gambas del año. Acompañadas de una copa de vino blanco, las Marennes d’Oléron nos deleitan cada año.

Der letzte Morgen mit Austern und Garnelen in diesem Jahr. Begleitet von einem Glas Weißwein begeistern uns die Marennes d’Oléron jedes Jahr aufs Neue.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche