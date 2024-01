100 % HYPNOSE ET PLUS SI INTIMITE SALLE RAUGRAFF Nancy, samedi 13 avril 2024.

Plongez dans le monde de l’incroyableDepuis la nuit des temps, l’hypnose intrigue autant qu’elle fascine.Peut-on réellement guider l’esprit d’un être humain plongé dans un état d’hyper-inconscience ?Avec 100 % Hypnose, Kris Carol vous propose de répondre à cette question lors d’un spectacle à couper le souffle, dans lequel le public est acteur et l’artiste le lien tangible entre le croyable et l’incroyable.Que vous soyez sur scène ou dans la salle, revivez avec lui les étapes fondamentales de la vie d’un homme, de la naissance à l’âge adulte, des biberons des premiers jours aux voyages vers l’inconnu.Soyez tour à tour star du rock, mannequin, explorateur, animal et millionnaire puis vibrez ensemble lors d’un final spectaculaire basé sur la catalepsie.Un show rythmé et riche en émotions, qui s’appuie sur l’humour, mais aussi un lien très fort avec le public et un respect total des volontaires hypnotisés, pour un pur moment de divertissement et de lâcher prise qui ne laissera personne indifférent.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:00

SALLE RAUGRAFF 13 BIS RUE DES PONTS 54000 Nancy 54