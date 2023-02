100% FIGHT 48 SUPREME LEAGUE SECOND ROUND CIRQUE BORMANN PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

100% FIGHT 48 SUPREME LEAGUE SECOND ROUND CIRQUE BORMANN, 17 février 2023, PARIS. 100% FIGHT 48 SUPREME LEAGUE SECOND ROUND CIRQUE BORMANN. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 17:00 (2023-02-17 au ). Tarif : 33.0 à 99.0 euros. 100% FIGHT 48 SUPREME LEAGUE Le 17 Février prochain aura lieu le second tour du plus grand tournoi français de MMA amateur ! Snake Team, Science Duca, Old School Academy… les meilleures équipes hexagonales continuent de s’affronter pour déterminer la meilleure d’entre elles. Votre billet est ici CIRQUE BORMANN PARIS 5 rue Lucien-Bossoutrot Paris 100% FIGHT 48 SUPREME LEAGUE Le 17 Février prochain aura lieu le second tour du plus grand tournoi français de MMA amateur ! Snake Team, Science Duca, Old School Academy… les meilleures équipes hexagonales continuent de s’affronter pour déterminer la meilleure d’entre elles. .33.0 EUR33.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu CIRQUE BORMANN Adresse 5 rue Lucien-Bossoutrot Ville PARIS Tarif 33.0-99.0 lieuville CIRQUE BORMANN PARIS Departement Paris

CIRQUE BORMANN PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

100% FIGHT 48 SUPREME LEAGUE SECOND ROUND CIRQUE BORMANN 2023-02-17 was last modified: by 100% FIGHT 48 SUPREME LEAGUE SECOND ROUND CIRQUE BORMANN CIRQUE BORMANN 17 février 2023 CIRQUE BORMANN Paris

PARIS Paris