du mardi 3 août au lundi 16 août à Centre de vacances du Grand Vignoble

Le séjour est axé sur les activités équestres. Durant le séjour les jeunes auront des séances avec des cours théoriques mais surtout pratiques avec de l’hippologie, des cours de monte et des cours de votige. Ces séances sont encadrées et animés par une monitrice titulaire du Brevet d’Etat. Durant le séjour, les jeunes auront également : -des activités sportives : tennis; beach volley, badminton -des actvités artistiques: danse, chant, théâtre -des temps de baignades quotidiennes -des veillées tous les soirs L’ensemble de ces activités est encadré et animé par une équipe d’animation diplômée et riche en expérience.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de vacances du Grand Vignoble 24140SAINT JULIEN DE CREMPSE Saint-Julien-de-Crempse Dordogne

