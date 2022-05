100% EQUITATION Camping Saint Cyr Beaumont Saint-Cyr Catégories d’évènement: Beaumont Saint-Cyr

Vienne

100% EQUITATION Camping Saint Cyr, 10 juillet 2022, Beaumont Saint-Cyr. 100% EQUITATION

du dimanche 10 juillet au samedi 16 juillet à Camping Saint Cyr

Passionné.e par les chevaux, un séjour équitation t’attend lors de ces vacances. Que tu sois initié ou débutant, les moniteurs, brevetés d’Etat, vont t’accompagner pour mieux connaitre l’univers des chevaux. Du soin, de la promenade, du saut, tout te sera proposé pour vivre ton séjour au plus près du cheval. L’équipe d’animation te proposera des activités dont l’Aquazone W et le Parc du Futuroscope. En selle cavalier !

575

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Camping Saint Cyr beaumont st cyr Beaumont Saint-Cyr Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-10T10:30:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaumont Saint-Cyr, Vienne Autres Lieu Camping Saint Cyr Adresse beaumont st cyr Ville Beaumont Saint-Cyr lieuville Camping Saint Cyr Beaumont Saint-Cyr Departement Vienne

Camping Saint Cyr Beaumont Saint-Cyr Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaumont-saint-cyr/

100% EQUITATION Camping Saint Cyr 2022-07-10 was last modified: by 100% EQUITATION Camping Saint Cyr Camping Saint Cyr 10 juillet 2022 Beaumont Saint-Cyr Camping Saint Cyr Beaumont Saint-Cyr

Beaumont Saint-Cyr Vienne