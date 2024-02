100% EQUITATION 1 Camping de Vauchiron Lusignan, dimanche 7 juillet 2024.

100% EQUITATION 1 Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 7 – 13 juillet Camping de Vauchiron 585

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T08:00:00+02:00 – 2024-07-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-13T00:00:00+02:00 – 2024-07-13T23:59:00+02:00

Ton séjour :

Passionné.e par les chevaux, un séjour équitation t’attend lors de ces vacances. Que tu sois initié.e ou débutant.e, les moniteurs, brevetés d’Etat, vont t’accompagner pour mieux connaitre l’univers des chevaux. Du soin, de la promenade, du saut, tout te sera proposé pour vivre ton séjour au plus près du cheval. La super équipe d’animation te proposera des activités tout au long du séjour dont une journée au Parc du Futuroscope.

En selle cavaliers et cavalières !

Cadre de vie :

Hébergement en camping aménagé sous tentes

Activités :

 5 séances d’Equitation

Au programme : soins du cheval, jeux équestres en manège ou en carrière, randonnée au coucher du soleil

 1 journée du Futuroscope

 Baignades

 Grands jeux de plein air, veillée

Camping de Vauchiron Chemin de la Plage Charles Clerc Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 45 24 34 »}, {« type »: « email », « value »: « aroeven.poitiers@aroeven.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://aroeven-poitiers.fr »}]

équitation nautique

Aroeven Poitiers – 100% Equitation