100% Eclate Vue(s) du Ciel en Drone Base de loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Grave Saint-Nicolas-de-la-Grave, lundi 8 avril 2024.

100% Eclate Vue(s) du Ciel en Drone dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 12 avril Base de loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Grave 485

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T08:00:00+02:00 – 2024-04-08T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T08:00:00+02:00 – 2024-04-12T16:30:00+02:00

Projet : 100 % éclate ! du sport et du numérique pour tous.

En parallèle des animations encadrées :

La nouvelle animation « Vue(s) du ciel » propose aux jeunes de prendre de la hauteur en pilotant leur drone pour observer leur environnement à travers des images prises par eux mêmes. Montées, diffusées et commentées dans un casque de réalité virtuelle et sur un grand écran, ces images seront complétées par un parcours pédagogique construit autour de l’observation et la mise en valeur des paysages à travers les arts. L’expérience permettra de sensibiliser les jeunes à la richesse des espaces géographiques qui les entoure (comme la confluence du Tarn et de la Garonne) et les initiera à la prise de vue et aux nouveaux outils de captation.

Base de loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Grave 23 Avenue du Plan d’Eau, 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave Saint-Nicolas-de-la-Grave 82210 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « vptlaligue82@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.63.63.11.63 »}]

sport numerique