du dimanche 25 juillet au vendredi 30 juillet

Projet : 100 % éclate ! du sport et du numérique pour tous. En parallele des activités sportives encadrées : Le projet s’appuie en partie sur une découverte du potentiel créatif des outils numériques, et de leur utilisation positive et s’appuie sur le principe du « faire » A partir d’ateliers numériques Makey Makey-qui permet de transformer tout matériau conducteur d’électricité (fruits et légumes, liquides, métaux…) en bouton interactif- les jeunes découvriront la programmation, le langage scientifique et informatique et expérimenteront des pratiques créatives étonnantes en s’amusant (contrôler un jeu vidéo avec des fruits comme manette, transformer un escalier en touche de piano, utiliser un dessin comme touche de contrôle…). En fin de séjour ils valoriseront leurs connaissances en doublant un dessin anime et en produisant un morceau simple de musique

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. La Base de Loisirs du Tarn et Garonne Saint-Nicolas-de-la-Grave

