100% doc / octobre 2021 Forum des images, 5 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 au 26 octobre 2021 :

mardi de 18h à 23h

Rendez-vous tous les mardis au Forum des images pour les soirées “100% doc”. Au programme en octobre : un focus sur les résistances citoyennes et du cinéma expérimental !

Rejoignez-nous pour des soirées 100 % doc sous le sceau des résistances citoyennes. Natacha Thiéry met à l’honneur la persistance des luttes avec Rêve de Gotokuji par un premier mai sans lune tandis que Manuela Morgaine nous offre avec Pour Waad une magnifique lettre de cinéma tournée dans la Syrie d’avant-guerre ️

> MARDI 05 OCTOBRE

à 18h30 : Rêve de Gotokuji par un premier mai sans lune de Natacha Thiéry et précédé du court métrage I Tried to Shout With Them de Nafiseh Moshashaeh

à 20h45 : Inside the Red Brick Wall de HK Documentary Filmmakers / Carte blanche au festival Cinéma du réel / En présence de François Bougon (responsable du service étranger de Mediapart)

> MARDI 12 OCTOBRE

à 18h30 : Les Productions Aléatoires présentent, en partenariat avec le Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris, des courts métrages expérimentaux et engagés politiquement / Séance suivie d’une discussion avec les cinéastes présent·es

à 21h : Les coopérateur·rices du Collectif Jeune Cinéma, en partenariat avec le Festival des cinémas différents et expérimentaux de Paris, des courts métrages sur la pensée d’un autre cinéma / Séance suivie d’une discussion avec les cinéastes présent·es

> MARDI 19 OCTOBRE

à 18h30 : 17 octobre 1961, dissimulation d’un massacre de Daniel Kupferstein / En présence du réalisateur

à 20h30 : Les 54 Premières Années – Manuel abrégé d’occupation militaire de Avi Mograbi / Inédit en salle / En présence du réalisateur

> MARDI 26 OCTOBRE

à 18h30 : Pour Waad de Manuela Morgaine / En présence de la réalisatrice

à 20h30h : Histoire, géographie de Alain Fleischer suivi de Les Années déclic 1957-1977 de Raymond Depardon, Roger Ikhlef

